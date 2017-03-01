Королёв, Московская область, 2 марта, 2017, 02:30 — ИА Регнум. Королёвский суд Московской области проведет предварительные слушания по уголовному делу, возбужденному по факту аварии ракеты-носителя «Протон-М» с тремя спутниками «Глонасс-М» в 2010 году, передаёт телеканал «Рен ТВ».

Mil.ru Ракета-носитель «Протон-М» с КА «Глонасс-М»

Фигурантами дела являются сотрудники РКК «Энергия» Станислав Балакин, Сергей Ломтев, Александр Мартынов и Юрий Большигин. Все они обвиняются в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Согласно версии следствия, обвиняемые не скорректировали формулу расчета уровня заправки окислителя, в результате чего максимальная взлетная масса оказалась превышена на 1,5 тонны. Это привело к тому, что ракета не смогла вывести спутники на заданную орбиту.

Понесенный государством вследствие аварии ущерб был оценен в 4,3 миллиарда рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск ракеты-носителя «Протон-М» с тремя спутниками «Глонасс-М» с космодрома Байконур был осуществлен 5 декабря 2010 года. Космические аппараты не удалось вывести на орбиту, все три спутника упали в Тихий океан.

В ходе расследования было установлено, что спутники упали по причине того, что в разгонный блок ДМ-03 из-за ошибки в конструкторской документации залили 1,5 тонны лишнего топлива. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК России «Халатность».