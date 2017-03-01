Пекин, 2 марта, 2017, 02:18 — ИА Регнум. Средняя плотность смога в районе Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй упала до 25,6 микрограмм на кубометр или на 30% в период с 2013 по 2016 годы, сообщает информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные Китайской академии наук (КАН) 1 марта.

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На пресс-конференции КАН были раскрыты результаты исследований по вопросам раннего предупреждения, прогнозирования и выявления причин появления смога.

Согласно телеметрическим спутниковым данным, на фоне общего снижения плотности смога в регионе, качество воздуха в Пекине ухудшилось за зиму.

Средняя плотность смога в Пекине зимой колебалась с 70 микрограмм на кубометр в 2014 году до 89 и 110 микрограмм на кубометр в 2015 и 2016 годах соответственно.

Глава Института дистанционного зондирования и цифрового моделирования Земли при Китайской академии наук Гу Синьфа заявил, что спутниковые данные подтверждают, что Пекин добился успехов в контроле за смогом, однако общественные жалобы касательно усиления загрязнения с зимы 2016 года также справедливы.

Ранее ИА REGNUM уже сообщало, что Азиатский банк развития займется продвижением экологических программ в небольших городах Китая.