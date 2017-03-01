Исламабад, 2 марта, 2017, 01:48 — ИА Регнум. Посол Афганистана Омар Захивал обратился к пакистанскому правительству с просьбой об открытии границы между странами, передает Associated Press.

Christopher Sessums Граница

Сообщается, что на саммите Организации экономического сотрудничества в Исламабаде афганский посол обратился с данной просьбой к премьер-министру Пакистана Навазу Шарифу.

По словам Захивала, закрытие контрольно-пропускных пунктов «вызвало трудности для афганского народа».

Напомним, Пакистан закрыл границу с Афганистаном после ряда терактов в середине февраля — атаки в разный районах страны унесли жизни не менее ста человек. По информации правительства, теракты были совершены исламистами, которые проникли с территории соседнего государства.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне саммита ОЭС министерство внутренних дел Пакистана также ввело усиленные меры безопасности в Исламабаде — в столице развернуты дополнительные силы полиции и военных для предотвращения нападений на участников встречи региональной организации сотрудничества.