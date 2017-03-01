Пекин, 2 марта, 2017, 01:46 — ИА Регнум. Члены Народного политического консультационного совета Китая прибывают в Пекин на ежегодную сессию высших политических консультантов, которая начнется в пятницу, 3 марта, сообщает китайское информационное агентство «Синьхуа» 1 марта.

Cntv.ru Сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета

Политические советники из центральной провинции Хэнань первыми прибыли в Пекин. Члены совета избираются из всех слоёв общества. Они являются мыслительным центром правительства, законодательной и судебной власти. Они выдвигают решения по ключевым политическим и социальным вопросам.

Представитель Хэнаньского университета китайской медицины Сы Чучун сообщил, что его предложения связаны с проблемами медицины и заботой о старости, поскольку этот сектор страдает от нехватки кадров и ресурсов.

«Я надеюсь, что страна сможет улучшить свои подходы к профилактике хронических заболеваний, воспитанию медицинского персонала и направления его в учреждения местного уровня, а также улучшить обслуживание для пожилых людей», — заявил он.

Совет является важным органом в многостороннем сотрудничестве и политических консультациях под руководством Коммунистической партии Китая. Он также призван развивать и продвигать институт китайской социалистической демократии, сообщает агентство.

Главными функциями совета являются политическая консультация, демократический надзор и участие в дискуссиях.

Всекитайское собрание народных представителей в паре с Народным политическим консультационным советом Китая, эти мероприятия являются ключевыми событиями в китайском политическом календаре.