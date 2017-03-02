Санкт-Петербург, 2 марта, 2017, 12:00 — ИА Регнум.



Бастующие рабочие Путиловского завода

17 февраля 1917 года начались забастовки на Путиловском заводе в Санкт-Петербурге — крупнейшем артиллерийском предприятии Российской империи. Первыми выступили мастера из лафетно-штамповочной мастерской. Они требовали повышения заработной платы на 50%, а также возвращения на завод недавно уволенных товарищей.

Поскольку план государственных закупок хлеба на зиму 1916−1917 гг. был выполнен лишь на 4%, в Петрограде были вынуждены ввести хлебные карточки, что сразу же вызвало увеличение очередей у булочных и новую волну озлобления в рабочих кварталах.

По городу распространялись листовки комитета большевиков, Центральной инициативной группы меньшевиков, организации «межрайонцев», которые стремились поддержать и разжечь настроения протеста против существующего строя.

Николай Авдеев в книге «Революция 1917 года» приводит стенограммы выступлений депутатов Госдумы на заседании 17 февраля. На повестке дня было два главных вопроса: о продовольствии и запрос об аресте рабочих активистов из Группы Центрального Военно-Промышленного Комитета, создававших на заводах нужную трудящимся инфраструктуру (столовые) и собиравших профессиональные объединения.

Александр Александрович Риттих. 1916

«По продовольственному вопросу с объяснениями выступил министр земледелия Риттих, который, ссылаясь на газетную статью Жилкина (члена Гос. Думы первого созыва), заявил, что хлеб после введения твёрдых цен совершенно исчез с рынка, а в декабре неожиданно снова появился, как будто бы кто-то заколдовал. Риттих объясняет увеличившийся подвоз хлеба патриотическим порывом крестьянства…

Депутаты Дзюбинский (трудовик) и Савич (земец-октябрист), произнесшие речи после Риттиха, согласны между собой в том, что главная причина разрухи и неустройства во всех сферах жизни не в отдельных фигурах, стоящих у власти, а в пышном расцвете режима. Это сказалось и в продовольственном вопросе…»

«Дума перешла к обсуждению запроса об аресте Рабочей Группы Центрального Военно-Промышленного Комитета… Коновалов, председатель торгово-промышленного класса в своей речи заявляет, что «среди величайших ошибок власти, совершённых во время войны, разгром рабочего представительства в общественной организации, которая ставит задачей помочь делу обороны, должен быть обсуждён Гос. Думой со всей беспощадностью и решительностью… Их задачей было — создать единый общественно-политический союз из распыленных и бесформенных рабочих масс.»

Три дня назад было получено обращение к рабочим, подписанное двумя членами Рабочей Группы. Оно гласит:

«Рабочий класс, в сознании своей ответственности переживаемого момента, не должен ослаблять своих сил затягиванием забастовки. Интересы рабочего класса зовут вас к станкам.»

Коновалов указывает, что при выборах членов рабочей группы, в которых приняло участие 101 предприятие с общим количеством рабочих в 219.000, победило течение, которое стояло на точке зрения обороны и защиты страны:

«Удар, нанесенный рабочей группе, есть в сущности удар по русской общественности»

Министр торговли и промышленности Александр Иванович Коновалов (1875–1948)

Во время произнесения речи Коноваловым депутат Маклаков (кадеты) был исключен на одно заседание за произнесение бранных слов по адресу власти.

Депутат Чхеидзе знакомит Гос. Думу со взглядами Рабочей группы на основании принятой ими резолюции:

«Рабочий класс, являясь решительным противником войны, принимал все меры для её предотвращения… Во время войны создалась легенда, которую поддерживают капиталисты: война де развернула перед рабочими такие перспективы относительно заработной платы, о которых трудно было мечтать. Это неверно: рабочий день составляет теперь 12 часов вместо 9−10, рабочая неделя удлинена на 50%, удлинение рабочего дня повысило всеобщую заболеваемость, что же касается заработной платы, то увеличение ее далеко отстало от роста дороговизны.

Война показала, что с рабочим классом ведет борьбу не только правительство, но и предприниматели-хозяева, которые на словах провозглашали единение, братство во имя высшей цели, во имя освобождения мелких национальностей и других благ. Когда рабочие требуют возвращения из Сибири своих представителей, социал-демократических депутатов, то большинство Гос. Думы не только не поддерживает их требований, но даже проваливают запрос с.-д. Фракции по этому поводу, когда же рабочие начинают волноваться и делать выступления, то здесь, в Думе, все это движение стараются объяснить провокацией»

После окончания прений Гос. Дума подавляющим большинством приняла запрос об аресте Рабочей Группы».

Министр юстиции Александр Керенский

Александр Керенский в своей речи на том же заседании Госдумы критикует не только деятельность правительства, но и отношение к рабочему классу тех членов Гос. Думы, которые по своему социальному положению не примыкают к демократическим организациям и партиям и разделяют вместе с властью страх перед рабочим классом:

«Настает момент, когда терпение масс начинает истощаться и когда перед вами появляется призрак подлинного настроения широких масс, когда вы, как страусы, прячете голову в песок…

Я думаю, что тем или иным путём, но вопрос о неизбежности столкновения с властью, которая хочет путём уничтожения будущего государства сохранить свое будущее, будет поставлен скоро весьма решительно».

Справка ИА REGNUM:

Александр Риттих — последний министр земледелия имперской России. Официально ввел продразверстку. Его продовольственная политика не получила поддержки в Госдуме.

Александр Керенский — депутат Государственной думы, вышедший из партии эсеров, бойкотировавшей выборы, и возглавивший фракцию «трудовиков». Часто критиковал правительство и считался выдающимся «левым» оратором.

Николай Чхеидзе — глава фракции меньшевиков в Госдуме.

«Трудовики», Трудовая Группа — фракция парламента, состоящая из крестьян и интеллигентов народнического направления

Земцы-октябристы — отколовшаяся от правой партии «Союз 17 октября» часть, в которую входили крупные землевладельцы, предприниматели и чиновники во главе с Михаилом Родзянко.

«Кадеты», Конституционно-демократическая партия — центристы, одна из главных сил в Госдуме последнего дореволюционного созыва. Пользовались патриотической, но антиправительственной риторикой (за исключением их поддержки Первой мировой войны).

Социал-демократы, Российская социал-демократическая рабочая партия — собирательное название «левых» организаций, разделившихся в предыдущие годы из-за отношения к войне и методам политической работы. Основное деление — на «большевиков» (профессиональных революционеров) и «меньшевиков» (более широкий фронт, выступавший за реформы).