Афины , 2 марта, 2017, 01:42 — ИА Регнум. Около 1500 человек митингуют напротив отеля, в котором проходят переговоры правительства с кредиторами из Международного Валютного Фонда и Евросоюза, передает Associated Press.

Jurnal.md Протестные акции в Греции

Сообщается, что акция пока проходит мирно. Протестующие выступают против мер бюджетной экономии и повышения налогов, которых требует от страны МВФ.

Очередной раунд переговоров с кредиторами из МВФ и стран ЕС, добивающихся сокращения задолженности Греции, начался в Афинах 28 февраля. Кредиторы намерены добиваться от правительства страны сокращения пенсий, изменения трудового и налогового законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля МВФ уже «прописал» Греции увеличение налоговых сборов и понижение расходов на пенсионное обеспечение для сокращения внешнего долга.

Согласно заявлению международной организации, эти меры должны быть проведены на основе «реалистичных оценок способности Греции достичь устойчивого профицита бюджета и долгосрочного роста».

Читайте также: МВФ «прописал» Греции сокращение долга и повышение налогов