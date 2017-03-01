Москва, 2 марта, 2017, 01:47 — ИА Регнум. Трусоватый президент Украины Пётр Порошенко и блокада границы является подарком для Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале Россия 1 заявил председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

(сс) ВАДИМ ЧУПРИНА Президент Украины Петр Порошенко

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«Подарок для ДНР и ЛНР сегодня и трусоватый президент Порошенко, и то, что блокировали границу. Молодцы, они просто всему миру показали, что, ребята, игрушки закончились, — отметил Калашников. — Чуть менее 100 лет назад, в июле 1917 года, временное правительство Керенского взяло и признало по настоянию Украины автономизацию Украины в составе Российской империи. Тогда это вызвало огромный правительственный кризис, анархо-синдикалисты объединились с большевиками, начались беспорядки и, по сути, война в Питере. Об этом сейчас никто не помнит. Тогда Украина требовала для себя автономию, а теперь часть Украины требует для себя автономию, ну так дайте им».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта в Донбассе введено внешнее управление на украинских предприятиях. В силу вступило решение, о котором ранее сообщили в совместном заявлении глава ДНР Александр Захарченко и глава ЛНР Игорь Плотницкий.

Под внешнее управление республик Донбасса переведены Енакиевский металлургический завод, шахта им. Засядько, Харцизский трубный завод, Донецкий металлургический завод, ООО «Ровенькиантрацит», ООО «Свердловскантрацит». До сих пор сотрудники предприятий получали заработную плату в гривнах.