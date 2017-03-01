Москва, 2 марта, 2017, 01:20 — ИА Регнум. Глава управы московского района Перово Александр Довгопол был задержан вечером 1 марта по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ряд СМИ со ссылкой на источники.

Mos.ru Александр Довгопол

По информации телеканала «Рен ТВ», чиновник был задержан сотрудниками ФСБ после допроса в рамках расследования уголовного дела о хищении средств путём махинаций на возврате НДС.

Отмечается, что первоначально Довгопол был вызван на допрос в качестве свидетеля, но затем был переведён в статус подозреваемого. Следователи намерены ходатайствовать о его аресте.

В свою очередь «Лента.ру» со ссылкой на высокопоставленный источник в правоохранительных органах сообщает, что глава управы Перово был задержан с поличным при получении незаконного денежного вознаграждения в размере более 1 млн рублей.

Сообщается, что в конце 2016 года Довгопол заключил договор с частной фирмой на оказание информационных услуг. Фактически услуги предоставлены не были, но чиновник якобы подписал акты приёма-сдачи работ, и средства из бюджета были перечислены на счёт фирмы.

По данным СМИ, Довгопол задержан в рамках того же дела, по которому в октябре 2016 года была задержана глава управы Донского района Москвы Флора Тюрина. Согласно версии следствия, она требовала от должностного лица одного из подведомственных бюджетных учреждений 100 тысяч рублей.

51-летний Александр Довгопол с 2004 по 2013 годы входил в совет депутатов муниципального округа Перово. С 2008 года был руководителем муниципального образования, а затем муниципального округа Перово, с июня 2013 года — глава управы района. Является членом партии «Единая Россия».