Бастер, 2 марта, 2017, 01:28 — ИА Регнум. Согласно официальным данным, преступность в Сент-Китс и Невис увеличилась в 2016 году на 56,8%. Так, общее число зарегистрированных преступлений в 2016 году было 1643, по сравнению с 1048 в 2015 году. Число убийств увеличилось более, чем на 10%. Количество ограблений квартир — на 71%. Краж — на 81%. Преступлений на сексуальной почве — на 25%. Незаконный оборот наркотиков вырос на 34%, сообщает Caribbean News Now.

(сс) Nesnad Юго-восточный полуостров о. Сент-Китс, на заднем плане — о. Невис

Ранее в Сент-Китс и Невис всегда отмечался низкий уровень преступности. Однако число краж личного имущества достаточно велико. «Следует соблюдать обычные разумные меры предосторожности, не более того. Рекомендуется остерегаться карманников, часто «работающих» в аэропортах, в портах, в общественных заведениях и в местах большого скопления народа. Не следует носить ценные вещи, документы и крупные суммы денег с собой. Не стоит доставать кошелек в людных местах или оставлять вещи на переднем сидении автомобиля во время остановок. Следует избегать посещения изолированных областей в одиночку, а также бродить по берегам после наступления темноты», — комментирует Travel.ru

В России государство Сент-Китс и Невис стало известно благодаря тому, что в 2014 году основатель российской социальной сети «В контакте» Павел Дуров приобрел гражданство островного государства в обмен на инвестиции в 250 тысяч долларов США, писало ранее ИА REGNUM.