Пекин, 2 марта, 2017, 01:26 — ИА Регнум. Китай выпустил свою первую стратегию киберсотрудничества, сообщает 1 марта информационное агентство «Синьхуа».

Freedesignfile.com Сотрудничество в киберпространстве

Международная стратегия сотрудничества в сфере киберпространства является первым документом, связанным с виртуальным пространством, который когда-либо был выпущен в Китае.

Цель стратегии — совместное строительство общего будущего в киберпространстве — иллюстрирует направленность Китая на сотрудничество, основанное на принципах мира, суверенитета и совместной выгоды, сообщает издание.

Заявленные стратегические цели участия Китая в международном киберпространственном сотрудничестве — это защита китайского суверенитета, безопасности и продвижение его интересов, а также защита информации в интернете, совершенствование глобальной связи, поддержание мира, безопасности и стабильности в виртуальном пространстве наряду с совершенствованием законов и продвижением глобального развития цифровой экономики при углублении культурных связей и взаимообмена.

Китайский план действий включает в себя строительство порядка в киберпространстве, основанного на инновациях, расширяющего партнерство с другими странами и ускоряющего институциональные реформы.

Китай хочет принять участие в формировании правил киберпространственной торговли наряду с другими странами, утверждается в стратегии.

Китай будет сотрудничать с другими странами в упрочнении мировой информационной инфраструктуры, развивая культуру виртуального сотрудничества среди стран мира.

В сфере анимации, комиксов и игровой индустрии, которые Китай видит приоритетными, страна примет деятельное участие в сотрдуничестве со странами, участвующими в проекте «нового шелкового пути», стимулируя китайские предприятия создавать культурные онлайн-продукты и сервисы, направленные на удовлетворение местных нужд.

Сообщается, что документ был выпущен Министерством иностранных дел и Государственной канцелярии по делам интернет-информации.