Москва, 2 марта, 2017, 01:21 — ИА Регнум. Погода в Москве в первый день весны повторила температурный рекорд, установленный в 2000 году, сообщили в Гидрометцентре России.

SimonaR Весна близко

Отмечается, что температура воздуха в столице 1 марта достигала 5,7 градуса, что соответствует показателю 17-летней давности.

Одновременно с этим 1 марта стало самым тёплым днём с начала текущего года.

2 и 3 марта в Москве синоптики прогнозируют 3−5 градусов тепла. По ночам столбики термометров не будут опускаться ниже нулевой отметки.

Погода в Санкт-Петербурге в первый весенний день также оказалась рекордно тёплой. Как сообщалось ранее, температура воздуха в городе в первой половине дня достигла 5,2 градусов, превысив максимум, установленный в 1989 году.

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