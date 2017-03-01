Аддис-Абеба, 2 марта, 2017, 01:23 — ИА Регнум. Власти Эфиопии сообщили о предотвращении теракта на «Великой плотине возрождения Эфиопии» на Голубом Ниле, передает Associated Press.

Uhp.kharkov.ua ГЭС Великая Плотина Эфиопского Возрождения 3D

Согласно заявлению пресс-секретаря правительства Эфиопии Задига Абраха, военные «полностью уничтожили» группу вооруженных боевиков из 20 человек, которые намеревались совершить теракт на стройке плотины.

Пресс-секретарь также сообщил, что, по информации правительства, боевики поддерживались спецслужбами Эритреи.

«Великая плотина возрождения Эфиопии», строительство которой началось в 2011 году, является самым масштабным инфраструктурным проектом в стране. Проект подразумевает возведение на Голубом Ниле гидроэлектростанции мощностью 5250 МВт.

Проект «Великой плотины» уже вызывал протесты со стороны Судана и Египта.

Египет считает, что проект нарушает международное водное законодательство — в результате строительства может уменьшиться уровень воды в среднем и нижнем течении реки Нил, от которой африканская страна зависит всю свою историю.

С Эритреей у Эфиопии напряженность другого рода: соседние страны имеют давнюю историю пограничных конфликтов и прошли через кровопролитную войну 1998−2000 годов, потери в которой составили около 300 тыс. человек с каждой стороны.