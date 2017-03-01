Киев, 2 марта, 2017, 01:17 — ИА Регнум. Киев намерен требовать расширения санкций в отношении причастных к национализации украинских заводов в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

Цуканов М.В Флаг ДНР

«Ещё одно свидетельство оккупации Россией части Востока Украины — так прокомментировал «отжим» украинских предприятий на оккупированной территории президент Порошенко», — написал Цеголко.

«За все эти действия обязательно наступит наказание. Украина потребует расширения санкций для тех, кто украл украинские предприятия», — заявил он.

Пресс-секретарь президента Украины уточнил, что «обо всём этом шла речь во время переговоров с министрами иностранных дел Великобритании и Польши».

Как ранее передавало ИА REGNUM, власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на всех работающих на их территории предприятиях. Данное решение вступило в силу с полуночи 1 марта, когда истёк срок ультиматума, который выдвинули власти ДНР и ЛНР украинской стороне, потребовав снятия блокады Донбасса.

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