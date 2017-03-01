Канберра, 2 марта, 2017, 00:39 — ИА Регнум. В свет вышла книга российского ученого и дипломата Юрия Артемова «Русская революция в Австралии и сети шпионажа». Этот труд о людях, которые оставили свой след в истории России и Австралии. В их жизни тесно переплелись бунтарство, шпионаж, дипломатия, большие надежды и не меньшие разочарования, беззаветная преданность своему делу и предательство, цинизм и идеализм, бескорыстие и корыстолюбие.

Архивное фото Коммунистическая партия Австралии, первомайское шествие, 1966г

Первый советский консул в Австралии Петр Симонов и полковник госбезопасности Владимир Петров вышли из социальных низов. Их вынянчила русская революция и воспитало рожденное этой революцией государство. Они служили ему исправно и преданно, расширяя его горизонты, распространяя его влияние на далеком пятом континенте. «Экспансия» — ключевое слово к тому, что делали Симонов и Петров. Первый добивался того, чтобы Австралия влилась в мощный поток мировой революции. Второй продвигал советские интересы, осуществляя разведывательные операции. Один — убежденный идеалист и романтик, другой — приземленный прагматик. Оба стали героями сенсационных разоблачений и громких судебных процессов. Оба способствовали росту в австралийском обществе недоверия и подозрительности к СССР и России.

Симонов эмигрировал в Австралию в 1912 году, примкнул к группе эмигрантов-большевиков и в 1918 году стал «красным консулом». В дипломатии видел, прежде всего, инструмент революционных преобразований и пропаганды. Поднимал русских и австралийских рабочих на борьбу за социальное освобождение. Создавал Коммунистическую партию Австралии. Отсидел срок в австралийских тюрьмах. Был честен, наивен, верил в светлое будущее и расплатился за эту веру.

Петров был его антиподом. Его заботили личная карьера, собственное благополучие, а служба в «органах» давала отличные возможности добиваться желаемого. Проработав в Австралии три с лишним года (с 1951 по 1954 год), он пошел на сотрудничество с местной службой безопасности, устроив один из самых громких шпионских скандалов в истории советской разведки.

В биографиях Петра Симонова и Владимира Петрова хватает неожиданных поворотов и острых коллизий, которые могли бы лечь в основу не одного детективного или приключенческого романа. Притягивает историческая канва — ведь речь идет о событиях, происходивших в переломные периоды российской истории. Деятельность Симонова приходится на первые годы после Октябрьской революции, когда рождалось государство пролетарской диктатуры. Петров работал в советском посольстве в Канберре в последние годы сталинского режима и в первые месяцы оттепели.

Судьба обоих героев книги драматична. Советское государство не оценило заслуг Симонова, который стал жертвой доносов товарищей-коммунистов. В 1921 году его отозвали из Австралии и отношения с этой страной на долгие годы замерли. Петров, в отличие от Симонова, стал невозвращенцем и в апреле 1954 года попросил политического убежища в Австралии. Заодно передал местным спецслужбам целый ворох секретных документов и сообщил о «советской шпионской сети» в этой стране.

Отметим, что автор опирался на архивные документы, большинство которых впервые вводится в научный оборот. Они сами по себе безумно интересны, позволяя воссоздать жизнь удивительных, колоритных персонажей, живших в необыкновенное время.