Сантьяго, 2 марта, 2017, 00:10 — ИА Регнум. Паранормальные явления в одном из чилийских домов засвидетельствовали полицейские. Причем случившееся стражи порядка зафиксировали на видео.

(сс) vladeb «Who you gonna call?»

Семья из чилийского города Пуэрто Монт, расположенного в 1300 км к югу от Сантьяго, в ночь c 26 на 27 февраля вызвала полицию, испугавшись явлений полтергейста в своем доме: возгораний, падения и левитации вещей, странных звуков. Приглашенные хозяевами изгнать потусторонние силы колдуны и священники не смогли избавить их от напасти. Приехавшие карабинеры, войдя в дом сами стали жертвами нападения «дьявола», сообщает El Nuevo Herald.

«При входе в дом мы увидели, как удивительным образом падали вещи с полок. Кроме того, когда я выходил из дома, нож, примерно 15-сантиметровой длины, ударил касательно по моей спине. Слава Богу, на мне был бронежилет, а то бы не миновать травмы», — заявил один из полицейских BioBioTV.

Семью из пяти человек эвакуировали, а в дом полиция теперь пускает только священников и специалистов по паранормальным явлениям. Один из них, Уго Масуэла, заверил, что это реальный случай, «потому что карабинеры Чили не склонны фальсифицировать факты». Специалист заметил, что в семье проживает десятилетний ребенок и некоторые исследователи «склонны его обвинять в создании неуправляемой энергии, которая выливается в пиро‑ и телекинез».

BioBioTV отмечает, что муниципалитет, где расположен город Пуэрто Монт регистрирует увеличение потока туристов на 35 процентов за последние 2 недели, паранормальный случай активно обсуждается в соцсетях, размещено множество роликов на YouTube.