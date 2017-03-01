Буэнос-Айрес, 2 марта, 2017, 00:02 — ИА Регнум. Маурисио Макри выступил перед депутатами парламента Аргентины. Он отметил, что его правительство закладывает основы для развития страны. И ориентируется на долгосрочную перспективу, комментирует El Intransigente.

Kremlin.ru Президент Аргентины Маурисио Макри

По мнению президента Аргентины, страна «встает на ноги», появляются признаки улучшения состояния экономики, «каждый год будет лучше предыдущего».

Кроме этого, Маурисио Макри затронул такие темы, как борьба с коррупцией, принятие экономических мер для повышения конкурентоспособности и занятости, совершенствование мер по борьбе с преступностью среди несовершеннолетних, социальные программы.

Имидж президента Аргентины Маурисио Макри за последнюю неделю сильно пострадал от скандала вокруг соглашения об урегулировании долга почтовой компании Correo Argentino, связанной с фирмой его отца. Не меньший урон нанесла индексация пенсий, проведенная, согласно личному указанию Макри по иной формуле, и позволившая сэкономить на пенсионерах 3 млрд песо, писало ранее ИА REGNUM .