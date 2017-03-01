Вашингтон, 2 марта, 2017, 00:08 — ИА Регнум. В Европейском союзе и США пресекли деятельность международных мошенников, которые обманным путем присвоили себе более $13 млн, согласно заявлению прокуратуры федерального округа Колумбия, сообщает 1 марта Associated Press.

(сс) George Hodan Арест

Мошенники обманывали потенциальных покупателей автомобилей, которые перечисляли денежные средства на счета, подконтрольные преступной организации, после чего мошенники бесследно исчезали.

Правоохранительные органы задержали 17 членов преступной группировки, аресты прошли в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Венгрии, Болгарии, Германии и Израиле. Двое подозреваемых остаются на свободе.