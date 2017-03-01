Буэнос-Айрес, 1 марта, 2017, 23:43 — ИА Регнум. В октябре 2017 год в Аргентине состоятся парламентские выборы. Напомним, что выборы в парламент Аргентины проводятся каждые два года — обновляется треть сенаторов и половина депутатов.

Kremlin.ru Экс-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер

Согласно исследованию, проведенному HugoHaime & Asociados, если бы выборы состоялись сегодня, то Кристина Киршнер имела бы самые большие шансы победить в провинции Буэнос-Айрес, сообщает El Intransigente. Представители правящей партии имеют третье место в рейтинге возможных победителей на парламентских выборах в столице страны.

Признавая высокий рейтинг Киршнер, 48 процентов опрошенных полагают, что, на самом деле, место Кристины Киршнер — в тюрьме. Также респонденты полагают, что, несмотря на высокие шансы Киршнер, самый позитивный образ политика имеет нынешний губернатор провинции Буэнос-Айрес — Мария Видаль, комментирует Infobae.

По данным соцопросов, жителей Буэнос-Айреса волнуют, прежде всего, высокая инфляция и рост безработицы.