Йошкар-Ола, 1 марта, 2017, 23:32 — ИА Регнум. Энергетики отменили запланированное на 1 марта приостановление энергоснабжения МП «Троллейбусный транспорт» Йошкар-Олы. Задолженность снизилась до 64 млн рублей, сообщает пресс-служба ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

Lvova Anastasiya Троллейбусы, Йошкар-Ола

Отменить отключение позволило участие правительства республики и учредителя транспортного предприятия — администрации Йошкар-Олы. Однако по словам управляющего директора ресурсоснабжающей организации Андрея Шалиткина, оплата четверти задолженности — не выход из ситуации. «Ежемесячное потребление электроэнергии МП «Троллейбусный транспорт» составляет порядка 10 млн рублей. Необходимо последовательно повышать платежеспособность данного предприятия, иначе его долг вновь начнет расти», — отметил он.

Таким образом, сумма задолженности соответствует потреблению электроэнергии предприятием более чем за шесть месяцев.

Напомним, по состоянию на 15 февраля текущего года, долг МП составлял 80,6 млн рублей. Энергетики предлагали снизить потребление электроэнергии 27 и 28 февраля, а с 1 марта грозили оставить предприятие полностью без энергоснабжения, а город — без троллейбусов.

При этом ситуация с долгами перед энергетиками, ограничением энергоснабжения троллейбусов и обещаниями властей региона урегулировать ситуацию повторяется неоднократно. Так, угроза отключения энергии в отношении МП «Троллейбусный транспорт» возникала трижды в 2013 году, и трижды в 2014 году. Не прошел без формирования долгов за электроэнергию и 2015 год. Однако в то время сумма задолженности составляла не более половины от долга-2017.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в настоящее время арбитражный суд Марий Эл рассматривает иск, с которым обратилось Управление ФНС по региону, о признании МП «Троллейбусный транспорт» банкротом. В качестве третьих лиц по делу привлекается Управление Пенсионного фонда РФ в Йошкар-Оле и администрация столицы Марий Эл. Общий объем исковых требований в отношении предприятия составляет более 98 млн рублей.

Мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов на недавней пресс-конференции уверял, что «Троллейбусный транспорт» является для города стратегическим предприятием. Прохождение через процедуру банкротства должно закончиться финансовым оздоровлением, а не ликвидацией компании. В свою очередь энергетики также обратились в суд с целью взыскания задолженности с МП. «ТНС энерго Марий Эл» настаивает на оплате электроэнергии, потребленной в сентябре, октябре и ноябре 2016 года.

Вместе с тем в ноябре 2016 года в арбитраж поступил иск «Троллейбусного транспорта» к администрации Йошкар-Олы. МП намерено взыскать с администрации города долг в размере 9,197 млн рублей за осуществление социальных перевозок в период с 1 января по 31 декабря 2015 года. Предприятие должно было получить субсидии в размере 95,9 млн рублей, а получило только 86,8 млн рублей. Суд поддержал МП и постановил выплатить задолженность в полном объеме. Однако администрация Йошкар-Олы подала ходатайство о рассрочке исполнения решения суда. Следующее заседание назначено на 7 марта текущего года.