Ставрополь, 2 марта, 2017, 04:12 — ИА Регнум. Парк города-курорта Ессентуки Ставропольского края ожидает масштабная реконструкция. Один из популярных парков курортов Кавминвод не реконструировался на протяжении 45 лет.

Adm-essentuki.ru План реконструкции столетнего парка Ессентуков

В реконструкцию Парка Победы Ессентуков вложат 35 млн рублей. Средства город получит в рамках двух федеральных программ «Парки малых городов» и «Развитие туристической инфраструктуры» на условиях софинансирования из краевого и муниципального бюджетов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города-курорта.

Территория парка связывает курортную зону санаториев с нижним Лечебным парком. Ежедневно парковую зону посещают сотни людей — жителей и гостей курортного региона.

Дизайнеры разработали комплексный план реконструкции 40 га территории парка. Она будет проводиться поэтапно и должна завершиться к январю 2018 года, когда Ессентуки будут отмечать 75-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Последнее масштабное благоустройство парка проводилось в 1972 году. Тогда был построен монумент «Огонь Вечной славы», заасфальтированы прогулочные аллеи, сооружены архитектурные формы.

Теперь планируется уложить новой тротуарной плиткой свыше 3,5 тыс. квадратных метров аллей, обозначить вход архитектурной композицией в классическом стиле. В парке также установят светильники, камеры видеонаблюдения, скамейки, отремонтируют и оснастят пандусами и подъемником для маломобильных граждан подземный переход, соединяющий Парк Победы и курортную зону.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ставропольский край вошел в федеральную программу по благоустройству городов страны, которая стартовала с января 2017 года. На эти цели из федеральной казны выделено 20 млрд рублей, из которых более 600 млн рублей получит Ставрополье.

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Средства пойдут на озеленение населенных пунктов, создание зон отдыха, парков и скверов, ремонт дорог, строительство парковок и так далее. Из выделяемых федеральных средств 70% пойдут на обустройство дворовых территорий, 30% — на благоустройство одного знакового объекта города и 500 млн рублей — на обустройство парков и скверов.

Ставрополье получит на обустройство городских парков свыше 20 млн рублей.

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По данным Ставропольстата, в городских округах и городских поселениях Ставрополья проживает 1,6 млн человек или 60% от общей численности населения края. Площадь городских земель превышает 116 тыс. га, из которых 52,3% — застроенные земли, 22,3% — городские леса, лесопарки, парки, скверы. В среднем на одного городского жителя приходится 159 кв. м зеленых насаждений города. Это число растет по сравнению с показателями прошлых лет. Более 90% всех улиц замощено, 77,3% оборудовано освещением.

В 2016 году из городов края было вывезено 3,6 млн куб. метров мусора и 38 тыс. тонн снега. В расчете на одного городского жителя — примерно 2,2 куб. метра отходов, 23,3 кг снега.

Ставрополь в 2016 году, как и в 2014 году был признан самым благоустроенным городом России. В советские времена город Ставрополь был ещё и самым озеленённым городом Союза. В 1951, 1952, 1954 годах краевой центр занимал первое место во Всесоюзном соревновании городов за лучшее озеленение. 18,4% краевой столицы занято зелеными насаждениями. В среднем на одного жителя краевого центра приходится 119 кв. м зеленых насаждений в пределах городской черты.

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