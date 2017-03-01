Вашингтон, 1 марта, 2017, 23:48 — ИА Регнум. Исследователи из США разработали способ, позволяющий избежать повреждений криоконсервированных тканей и органов при размораживании, сообщает 1 марта Reuters.

Tiiu Sild Пересадка донорского органа

Несмотря на то, что ученым удалось сохранить донорские органы при использовании сверхнизких температур, возникли сложности с размораживанием, так как ткани органов начинали разрушаться.

Исследователи из Миннесотского университета разработали новый способ нагрева с использованием наночастиц оксида железа, которые были размещены вокруг замороженной ткани или органа. При активации внешнего магнитного поля наночастицы начинали выполнять функцию крошечных нагревателей.

Благодаря равномерному разогреву удалось разморозить криоконсервированные органы животных без повреждения тканей.

Результаты исследований должны способствовать увеличению срока хранения донорских органов, необходимых для трансплантации.

Напомним, ежегодно более 60% донорских сердец и легких не успевают доставить до пациента, которому требуется трансплантация, так как с помощью льда органы можно сохранить в течение четырех часов, после чего пересадка невозможна.