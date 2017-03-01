Киев, 1 марта, 2017, 23:46 — ИА Регнум. Необходимо усиливать санкционное давление на Россию, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, пообщавшись с главами внешнеполитических ведомств Польши и Украины, сообщается на страничке МИД Украины в Twitter.

Think London Борис Джонсон

«Давление на Россию должно быть усилено, а не ослаблено», — заявил Борис Джонсон в ходе совместной пресс-конференции глав МИД Украины, Великобритании и Польши.

По мнению Джонсона, Украина добилась успехов в реформах, а все остальное мировое сообщество должно обратить внимание на это послание, подчеркнул британский министр.

Напомним, ранее Джонсон заявлял, что Великобритания намерена добиваться сохранения антироссийских санкций Евросоюза.

Одновременно с этим Джонсон обещал помочь Киеву с проведением песенного конкурса «Евровидение».