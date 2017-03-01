Мадрид, 1 марта, 2017, 23:43 — ИА Регнум. «Баланс медового месяца Путина и Трампа довольно хрупок. Стороны только нащупывают дорогу друг к другу, попутно пробуя партнера «на зуб». С момента вступления Дональда Трампа в должность президента США Владимир Путин уже не является «врагом номер 1» для Америки, — пишет корреспондент Франсиско Калеро. — Путин в свое время не ответил симметрично на высылку Обамой 35 российских дипломатов, пригласив в ответ 35 детей дипломатов янки на рождественские праздники. И это было провокацией, которая поставила уходящего президента США в куда более неприятное положение, чем возможная ответная высылка 35 американских дипломатов из РФ».

Kremlin.ru Президент России В. В. Путин

«Российский лидер не отвечал на подозрения в сближении РФ и США, пока не ушел в отставку Флинн, — размышляет журналист. — После этого реакция Москвы стала жестче: российские самолеты пролетели в опасной близости от американского военного корабля в Черном море, корабль ВМФ России был обнаружен у побережья штата Делавэр, и в дополнение ко всему Россия тайно развернула новые системы крылатых ракет, нарушив договор СНВД».

«Сегодня некоторые аналитики считают, что США хотели бы «присесть за столик» к России поближе, но у той существуют многочисленные не устраивающие Вашингтон связи с Пекином. Например, Россия вместе с Китаем вчера заблокировали резолюцию СБ ООН по Сирии. Трамп отрицает, что он, в отличие от Обамы, полюбил Асада, но все же говорит, что нынешний сирийский правитель лучше, чем ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Что может послужить первым камнем преткновения в отношениях Путина и Трампа — это иранский вопрос», — считает журналист.