Калуга, 1 марта, 2017, 22:57 — ИА Регнум. Следственными органами Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего директора местной коммерческой организации, который обвиняется в незаконном производстве медицинских изделий. Об этом 1 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщила следователь по особо важным делам следственного отдела по городу Калуга СУ СКР по Калужской области Юлия Фомичева.

Amdaily.com Медицинский лазер

По данным следствия, обвиняемый разместил на сайте организации прайс-лист с предложением о поставке произведенных его организацией медицинский изделий. Более 20 организаций из Москвы, Тюмени, Твери, Костромы, Красноярского края и других регионов России обратились в калужскую фирму с намерением приобрести изделия. В итоге фирма, у которой не было соответствующей лицензии Росздравнадзора, изготовила и реализовала 25 медицинских изделий на общую сумму более 1 миллиона 800 тысяч рублей.

Указанные изделия относятся к медицинским аппаратам лазерного типа, которые предназначены для применения в кардиологии, стоматологии, фтизиатрии и других областях практической медицины.

Обвиняемый полностью признал свою вину, а свои незаконные действия пояснил незнанием новых положений законодательства: уголовная ответственность за указанные деяния введена с 2015 года.

В настоящее время дело направлено в суд.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM , в 2016 году калужскими правоохранителями было пресечено 541 преступление в сфере экономики.