Багдад, 1 марта, 2017, 23:14 — ИА Регнум. Самолеты российских ВКС нанесли удары по позициям отрядов, которые США относят к «сирийской арабской коалиции», сообщил журналистам командующий американской военной операцией «Непоколебимая решимость» в Ираке и Сирии генерал Стивен Таунсенд в режиме видеоконференции из Багдада.

Mil.ru ВКС РФ в Сирии

Таунсенд утверждает, что российская авиация нанесла бомбовые удары по позициям формирований, которые он назвал «сирийской арабской коалицией», расположенным в 15−20 км от города Манбидж.

По мнению Таунсенда, командование российской группировки и сирийская армия приняли эти отряды за вооруженные формирования запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Американские военные немедленно связались с российскими коллегами по каналу предотвращения инцидентов, после чего ВКС России прекратили проведение бомбардировок.

По информации Таунсенда, упомянутые вооруженные формирования «понесли некоторые потери», в то время как подразделения западной коалиции находились на удалении от района авиаудара.