Ярославль, 1 марта, 2017, 22:59 — ИА Регнум. Результаты пятых матчей четвертьфинальных серий на Западе. Матчи прошли 1 марта.

Concertcity.ru Хоккей

« Локомотив » (Ярославль) — «Динамо» (Минск, Белоруссия) 4:1 (1:1 1:0 2:0)

» (Ярославль) — «Динамо» (Минск, Белоруссия) (1:1 1:0 2:0) «Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) 3:1 (1:0 1:0 1:1)

«Локомотив» и «Динамо» выиграли свои четвертьфинальные серии со счётом 4:1. Теперь в полуфиналах Западной конференции встретятся СКА и «Динамо», ЦСКА и «Локомотив». Начнутся полуфинальные серии на Западе 8 марта.

Завтра пройдут пятые матчи в Восточной конференции, и там могут определиться первые два участникам полуфиналов от Востока.