Красногорск, 1 марта, 2017, 22:10 — ИА Регнум. В Московской области объявили о новой программе поддержки местных фермеров. Как заявил председатель правления Московского регионального союза потребительской кооперации Артур Абрамян, им предложат отдельные торговые точки на территории 400 магазинов региона, сообщает «Радио 1».

skeeze Фермерский рынок

По словам Абрамяна, сейчас на рынках и в торговых центрах области около 3 тысяч мест, которые на льготных условиях предлагают фермерам. Также планируется открытие новых независимых торговых точек в магазинах.

«…Мы сегодня готовы фермерам предложить возможность самостоятельно не на рынках и торговых комплексах, а реализовать свои товары в наших торговых точках, которые существуют давно, эксклюзивно. Речь идёт о 400 магазинах в Московской области, будут предоставляться отдельные секции», — заявил он.

Возможность для развития фермерства в регионе также видят в продвижении системы годовых предзаказов продукции. По словам Абрамяна, общая сумма заказов по подобным договорам в 2016 году составила 1,5 млрд рублей. В 2017 году общий оборот поставок по предзаказам должен составить1,7 млрд рублей, надеются в союзе.