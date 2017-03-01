Вашингтон, 1 марта, 2017, 22:10 — ИА Регнум. В США мужчину приговорили к 47 годам лишения свободы за убийство своих детей, сообщает 1 марта Associated Press.

USA-Reiseblogger Американская тюрьма

Житель штата Мичиган Грегори Грин осужден за убийство двух родных детей и двух приемных. Подсудимый признался, что совершил убийство из-за ссоры со своей женой Верой Грин. Супруге осужденного удалось спастись во время нападения мужа.

Двое детей в возрасте 4 и 5 лет отравились угарным газом. Приемные дети в возрасте 17 и 19 лет скончались от огнестрельных ранений.

Вера Грин сказала, что ее муж будет «гореть в аду во веки веков».

Согласно приговору суда, Грин получит право на условно-досрочное освобождение, когда ему исполнится 97 лет. Ранее Грин провел в тюрьме 16 лет за убийство своей первой жены, которая была беременна.