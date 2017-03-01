Вашингтон, 1 марта, 2017, 22:08 — ИА Регнум. Власти США рассматривают бывшего губернатора штата Юта Джона Хантсмана в качестве кандидата на пост американского посла в Москве. Об этом сегодня, 1 марта, сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

NVO Посольство США в Москве

Сообщается, что Хантсман рассматривается в качестве кандидата на пост посла США в Москве.

Про Хантсмана известно, что он был губернатором штата Юта в 2005—2009 годах, послом США в Сингапуре (1992−1993) и в Китае (2009−2011). Хантсман ушел с поста посла США в КНР, чтобы попытать счастье на выборах американского президента, но не прошел республиканские праймериз.

До губернаторства Хантсман занимал посты первого зампомощника министра торговли и первого заместителя торгового представителя США.

Стоит отметить, что газета Wall Street Journal накануне написала, что Хантсман может стать первым заместителем государственного секретаря.