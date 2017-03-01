Киев, 1 марта, 2017, 22:07 — ИА Регнум. «Рука Кремля добралась к нашим турникетам. И вместо мелодичного «1 березня» сегодня мы все увидели «1 марта», сообщается на странице Киевского метрополитена в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM И здесь рука Москвы

Так Киевский метрополитен в шутку объяснил использование русского языка вместо украинского для обозначения даты поездки пассажира на электронных табло турникетов подземки.

1 марта пассажиры Киевского метрополитена заметили, что при использовании жетона или проездного на электронном табло турникета название месяца поездки было написано на русском языке. Напомним, в киевском метро для всех обозначений давно используется исключительно украинский и английский язык.

Руководство метрополитена сообщило, что работы по решению этой проблемы уже ведутся, но на них может уйти несколько суток.