Минск, 1 марта, 2017, 22:06 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей считает, что Минск и Москва смогут решить все проблемные вопросы, связанные с введением Белоруссией безвизового режима для граждан 80 государств и установлением Россией пограничной зоны на межгосударственной границе. Как сообщил глава МИД Белоруссии, для обсуждения ситуации в середине марта соберётся межведомственная рабочая группа.

Kremlin.ru Владимир Макей и Сергей Лавров подписывают соглашение. 2015

«Я не думаю, что надо трагически рассматривать эту ситуацию, что кто-то ввел пограничные зоны, кто-то ввел безвизовый режим. Надо просто разъяснять друг другу мотивы тех или иных действий и смотреть, оказывают ли эти действия негативное влияние на ситуацию в тех или иных странах», — приводит слова белорусского министра госинформагентство БелТА.

Макей сообщил, что 13 по 15 марта в Гродно состоится заседание межведомственной белорусско-российской рабочей группы, которая отвечает в Союзном государстве за вопросы, связанные с миграционной ситуацией. В состав группы входят представители правоохранительных структур двух стран, министерств иностранных дел, консульские сотрудники.

«Она обсудит все вопросы, имея в виду необходимость выработки конкретного алгоритма взаимодействия соответствующих органов наших стран по урегулированию всех этих пограничных вопросов», — отметил глава МИД Белоруссии.

Макей также заявил, что в целом оптимистично оценивает перспективы двусторонних отношений. «Недавно у нас состоялся очень предметный и конкретный разговор с моим коллегой Сергеем Лавровым. Есть общее понимание того, что надо находить развязки тех проблемных вопросов, которые сейчас имеют место, и двигаться вперёд», — сказал он.

«Как некоторые говорят, Союзное государство уже не существует. По нашему мнению, его хоронить рано», — подчеркнул белорусский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии с 12 февраля начал действовать пятидневный безвизовый режим для граждан 80 государств. Соответствующий указ в январе этого года подписал Александр Лукашенко.

Согласно документу, безвизовый режим распространяется на граждан 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также граждан Бразилии, Индонезии, США, Японии и других стран. Безвизовый режим действует при условии въезда в Белоруссию через Национальный аэропорт Минск.

Как было заявлено, данная мера направлена на привлечение большего числа туристов, бизнесменов и частных лиц, которые имеют общегражданские паспорта.

Решение о введении безвизового режима было принято Минском без согласования с российской стороной. В Москве сочли, что такая мера несёт потенциальную угрозу проникновения на территорию России нежелательных и опасных лиц. В качестве защитной меры ФСБ России объявила о создании пограничной зоны на российско-белорусской границе для противодействия незаконной миграции, контрабанде и наркотрафику.

После этого Александр Лукашенко обвинил Москву в нарушении межгосударственного соглашения о границе, заявив, что глава ФСБ «одним росчерком пера поставил крест на всех договорённостях».