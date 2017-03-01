Хараре, 1 марта, 2017, 21:34 — ИА Регнум. Президент Зимбабве Роберт Мугабе направился в Сингапур для прохождения медицинского осмотра, сообщает 1 марта Associated Press.

U.S. Air Force Роберт Мугабе

Мугабе пройдет в Сингапуре запланированный медицинский осмотр, он должен вернуться в Зимбабве в начале следующей недели, заявил пресс-секретарь президента Джордж Чарамба.

Напомним, президент Зимбабве является самым пожилым государственным лидером в мире. На прошлой неделе Мугабе исполнилось 93 года. Ранее президент заявил, что готов участвовать в президентских выборах 2018 года.