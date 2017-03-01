Ереван, 1 марта, 2017, 21:05 — ИА Регнум. На переговорах в Тбилиси не обсуждался вопрос открытия абхазской железной дороги, но рассматривались другие альтернативные варианты, заявил сегодня, 1 марта, на правительственном часе в парламенте Армении премьер-министр Карен Карапетян, передает корреспондент ИА REGNUM.

Photolure Премьер-министр Армении Карен Карапетян в парламенте страны

«Вопрос Абхазской железной дороги не обсуждался. Обсуждались другие альтернативные варианты. Считаю вероятным, что найдём решение. Находимся на этапе переговоров», — отметил Карапетян.

Комментируя итоги визита в Грузию и встречи с грузинским коллегой Георгием Квирикашвили, Карапетян отметил, что непреодолимых противоречий и препятствий у двух стран нет ни по какому вопросу. Более того, стороны обсуждают возможность выступления единым фронтом на международной арене.

«Армения готова предложить грузинскому бизнесу поддержку для выхода в Иран и Евразийский союз», — подчеркнул глава армянского правительства.

Как ранее писало ИА REGNUM, в беседе с журналистами в Тбилиси Карен Карапетян заявил: «Если вас интересует, будет ли альтернатива Ларсу, то могу вас заверить, что да, будет! Об остальном потом, пока я не раскрываю скобки. Мы договорились как по Ларсу, так и по энергетическому коридору».

Слова премьера Армении стали поводом для критики грузинских властей оппозицией, которая стала предполагать и утверждать, что речь идёт об открытии железнодорожного сообщения через Абхазию.

Член Единого национального движения Ника Руруа, например, заявил, что в случае вступления властей Грузии в какую-либо сделку с абхазскими сепаратистами политика непризнания «оккупированных территорий», которую проводит Грузия при активной поддержке мирового сообщества, окажется под вопросом. По его словам, вопрос абхазской железной дороги — это вопрос национального значения, и он не должен решаться в кулуарах.

Хотя представители правительства Грузии и парламентского большинства категорически опровергают все эти предположения, грузинские эксперты не исключают, что по вопросу открытия абхазской железной дороги нынешняя власть может пойти на компромисс.