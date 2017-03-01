Вашингтон, 1 марта, 2017, 20:56 — ИА Регнум. Некоторые курдские подразделения будут участвовать в операции по освобождению сирийского города Ракка от боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил командующий международной операцией против террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии генерал-лейтенант ВС США Стивен Таунсенд, сообщает 2 марта Reuters.

Kurdishstruggle Боец курдских отрядов пешмерга

«С полной уверенностью можно сказать, что курды будут участвовать в операции в Ракке. Сейчас я не могу назвать численность солдат и количество курдских подразделений, которые будут задействованы», — заявил Таунсенд.

Напомним, курдские отряды народной самообороны YPG входят в состав Сирийских демократических сил (СДС). Помимо YPG, в СДС входят отряды арабской оппозиции. США поддерживают СДС поставками вооружений, несмотря на протесты Анкары, указывая на то, что поставки идут исключительно отрядам арабской оппозиции.

Ранее представители курдских отрядов YPG заявили, что не допустят продвижения турецких войск в направлении Ракки.