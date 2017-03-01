Санкт-Петербург, 1 марта, 2017, 20:23 — ИА Регнум. Водитель автомобиля Porsche Cayenne, вступивший в конфликт с бригадой скорой помощи в Санкт-Петербурге в конце января 2017 года, решением суда лишен водительских прав на три месяца.

Youtube.com Инцидент с водителем Porsche Cayenne в Петербурге (скриншот)

Напомним, инцидент произошел во дворе дома 56, корп.2, по Новочеркасскому проспекту в Красногвардейском районе города. Мужчина за рулем внедорожника, оказавшегося на пути «скорой», отказался уступить дорогу и начал перепалку с медиками, один из которых заснял происходящее на видео. После того, как бригада скорой помощи сообщила о намерении вызвать полицию, мужчина ретировался, плюнув в машину «скорой».

После появления видеозаписи инцидента в соцсетях и публикаций СМИ сотрудники полиции быстро установили автомобиль и личность водителя. В отношении него были составлены материалы за нарушение, предусмотренное частью 2 статьи 12.17 КоАП РФ: непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом. Наказание по этой статье — от одного до трех месяцев лишения водительских прав.

По данным издания «Фонтанка», 1 марта мировой суд признал водителя Алексея Кононова виновным и назначил самое строгое из возможных наказание — лишение права управления автомобилем на три месяца. Кроме того, ГИБДД оштрафовала водителя на 500 рублей за нечитаемые государственные регистрационные знаки.

«Одновременно Следственный комитет проводит проверку по факту заведомо ложного доноса. Кононов в начале февраля заявил, что был избит и ограблен неизвестными. На деле никто его не трогал. Полиция установила, что сцена с нападением — инсценировка», — отмечает источник. Ссылаясь на это «избиение», Кононов не явился на предыдущее заседание суда по своему делу.