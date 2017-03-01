Канберра, 1 марта, 2017, 20:29 — ИА Регнум. В австралийском Мельбурне прошла торжественная церемония передачи австралийским военно-воздушным силам первого самолета радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler, сообщает портал defense-aerospace.com.

Самолет радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler

ВВС Австралии получили в свое распоряжение первый самолет радиоэлектронной борьбы нового поколения. На международной авиавыставке AVALON в Мельбурне прошла торжественная церемония передачи австралийским военным летчикам самолета EA-18G Growler, что в переводе с английского означает «Ворчун».

Военные Австралии стали первыми после американцев, получившими на вооружение новейший самолет радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler. Воздушная машина создана на базе американского палубного истребителя F/A-18 °F Super Hornet и внешне почти идентична боевой машине. Разница состоит в измененной форме крыла и внешних пилонах с радиоэлектронным оборудованием новейшего образца.

Стоит отметить, что «Ворчун» сохраняет возможность нести и применять ракеты и бомбы.

Кроме того, на самолеты E/A-18G устанавливаются радары AN/APG-79 и оборудование радиоэлектронной борьбы производства американской корпорации Northrop Grumman.

Напомним, военное ведомство Австралии еще в 2011 году заявляло о планах закупки самолетов РЭБ EA-18G Growler. Тогда командование австралийских ВВС предлагало переоснастить 12 из 24 имеющихся на вооружении истребителей Super Hornet, но в 2014 году Министерство обороны Австралии заказало компании Boeing 12 новых самолетов радиоэлектронной борьбы. Поставка заказанных самолетов в Австралию должна быть завершена до 2020 года.