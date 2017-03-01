Москва, 1 марта, 2017, 20:04 — ИА Регнум. Вместо байкотирования «Евровидения» депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Нилов призывает провести альтернативный конкурс — «Добровидение», передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта.

Miloszk22, Wayvier Логотип конкурса

Проведение фестиваля «Добровидение» в те же сроки, что и «Евровидение» в Киеве, будет наглядной демонстрацией приверженности России к народной культуре и уважения к традициям, отмечает парламентарий.

Нилов назвал проведение «Евровидения» на Украине «интервенцией на культурном фронте». «Именно на 9 мая в Киеве, городе-герое, назначен впервые в истории (никогда «Евровидение» 9 мая не начиналось) песенный конкурс, который может при попытках известных сил превратиться в настоящий шабаш, — заявил депутат. — К моему сожалению, Россия согласилась опять участвовать в этом шоу с представителями с пониженной мужественностью и социальной ответственностью».

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») обратился к генеральному директору «Первого канала» Константину Эрнсту с просьбой не отправлять российских участников на «Евровидение» в Киеве и не проводить трансляцию этого мероприятия. «Участие наших артистов в данном конкурсе недопустимо ни в каком виде. Невозможно представить, чтобы советские граждане в 1943 году отправились бы на условный музыкальный конкурс «Рейховидение»!» — отметил он.

Предложение поддержал депутат Госдумы Иосиф Кобзон («Единая Россия»). «Я согласен с тем, чтобы мы не участвовали в «Евровидении», чтобы не давать возможность русофобствовать в Украине», — заявил Кобзон.