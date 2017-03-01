Кишинёв, 1 марта, 2017, 19:51 — ИА Регнум. Правительство Молдавии 1 марта приняло решение отозвать с должности молдавского посла в России Дмитрия Брагиша. Как передает корреспондент ИА REGNUM, с предложением об отзыве посла на заседании Кабмина выступила замглавы МИД Молдавии Даниела Морарь.

Pixabay.com Перед отъездом

Аргументации такого решения ни представитель МИД, ни премьер Павел Филип не привели.

Дмитрий Брагиш был назначен послом Молдавии в России 27 ноября 2015 года. Ранее он занимал должность премьер-министра Молдавии и был депутатом молдавского парламента.