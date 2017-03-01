Бишкек, 1 марта, 2017, 19:17 — ИА Регнум. «Документы турецкой службы безопасности», предоставленные СМИ юристами киргизского оппозиционного политика Омурбека Текебаева, оказались грубой подделкой. Скандальный документ предоставили юристы, защищающие права арестованного по подозрению в причастности к коррупции и мошенничеству Омурбека Текебаева, Канатбек Азиз и Таалайгуль Токтакунова, выступая сегодня, 1 марта, на пресс-конференции в Бишкеке.

Скриншот с сайта.facebook.com Секретный документ

По словам Таалайгуль Токтакуновой, именно эта бумага является настоящей причиной ареста главы «Ата Мекен» Текебаева. «Он получил документ особой важности от турецкой Службы безопасности. В нем говорится о том, что расследование авиакатастрофы в Бишкеке турецкого грузового самолета дало результаты. Находящийся груз — сотовые телефоны, компьютеры, деньги, драгметаллы и камни — принадлежал семье президента Киргизии Алмазбека Атамбаева».

По словам Токтакуновой, президент Киргизии не хотел, чтобы документ стал достоянием общественности, поэтому отдал спецслужбам приказ арестовать Текебаева.

От ответа на вопрос о достоверности документа юристы лидера «Ата Мекен» уклонились: «Достоверные ли документы и подтверждают ли принадлежность груза, это должны рассматривать только в депутатской комиссии». При этом представители арестованного политика отказались предоставить СМИ скандальные документы: «Я могла бы вам дать. Но я боюсь не только за себя, но и за вашу жизнь. Потому что документы оказались у депутата Омурбека Текебаева, и вы знаете, где он сейчас находится», — подчеркнула Таалайгуль Токтакунова.

Ближе к вечеру организаторы пресс-конференции опубликовали документы в Facebook.

При более пристальном изучении оказалось, что документ и его перевод, по всей видимости, представляют грубую подделку. Бланки не совпадают с доступными в интернете бланками турецкой разведки, текст на турецком и перевод на русский не совпадают. «Доклад турецкой разведки» написан с ошибками на турецком языке.

Среди прочего пользователи соцсетей подметили, что выражение «cok cok gizli» — странный перевод русской фразы «совершенно совершенно секретно», сам текст написан на очень слабом турецком языке. И автор — не только не сотрудник турецкой разведки, но и не турок вовсе.

Схожей оценки придерживается и свободно владеющий турецким языком главный редактор издания «Московский Комсомолец» в Турции Яшар Ниязбаев. Как он прокомментировал ИА REGNUM, «текст написан очень небрежно, глупо. Официальные документы в Турции пишутся по-другому. Там жесткий канцелярский стиль, а не как тут дворовый-разговорный. Я думаю, люди хотели просто пошутить. То есть, если бы они хотели серьезной реакции, они хотя бы текст и вид справки привели бы в более убедительный вид».

Отметим, что глава партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев был задержан по прилете в Бишкек 26 февраля на основе показаний российского бизнесмена Леонида Маевского, обвинившего Текебаева в вымогательстве взятки в $1 млн. Генеральная прокуратура возбудила против политика уголовное дело по статьям «Коррупция» и «Мошенничество». 27 февраля Первомайский районный суд Бишкека принял решение об избрании ему меры пресечения в виде двух месяцев ареста. Сам Омурбек Текебаев отверг все обвинения. Его сторонники, третий день проводящие митинги в Бишкеке, обвиняют Алмазбека Атамбаева в политических преследованиях и требуют освободить своего лидера.