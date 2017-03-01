Астана, 1 марта, 2017, 18:43 — ИА Регнум. В Национальном банке Казахстана сегодня, 1 марта, подвели итоги экономического развития республики за февраль 2017 года. По словам председателя Нацбанка Данияра Акишева, золотовалютные резервы страны за прошедший месяц выросли на 1,1% и составили на конец февраля 29,9 млрд долларов (1,79 трлн руб).

Nationalbank.kz Тенге

Отметим, что этот показатель на 620 млн долларов (37,2 млрд руб.) ниже показателя августа 2016 года, когда был достигнут максимальный уровень с июня 2012 года. Однако почему произошло снижение ЗВР по сравнению с прошлым годом, Данияр Акишев не объяснил.

«Общая сумма международных резервов страны, включая активы Национального фонда в размере 63,1 млрд долл. (3,7 трлн руб), достигла 93 млрд долл. (5,5 трлн руб.)», — сообщил Акишев на пресс-конференции.

При этом он отметил, что сохранять золотовалютные резервы позволяет политика невмешательства Национального банка в курсообразование.

«На протяжении полугода (с сентября 2016 года — ИА REGNUM ) Национальный банк не проводит интервенции на валютном рынке, то есть курс тенге определяется исключительно рыночными условиями», — заявил Акишев.

Что касается инфляции, то ожидания финансового регулятора остались неизменными. Напомним, согласно прогнозам, опубликованным Нацбанком 22 февраля, годовая инфляция в Казахстане в течение 2017 года будет находиться в целевом коридоре 6−8%.

На сегодняшней пресс-конференции Данияр Акишев вновь подтвердил эти цифры. «Годовая инфляция зафиксировалась в границах целевого коридора 6−8% и при отсутствии шоков будет складываться внутри него в течение всего 2017 года», — подчеркнул Акишев.

Он также отметил, что, согласно результатам оценки инфляционных ожиданий населения, количественная оценка инфляционных ожиданий на год вперед в январе составила 6,6%.

«Эта цифра показывает, что ожидания населения формируются внутри целевого коридора, и в январе они зафиксировались на уровне ниже фактического значения инфляции. При этом доля респондентов, ожидающих высокой инфляции, уменьшилась до минимального значения с середины прошлого года», — пояснил глава Нацбанка.

Что касается укрепления национальной валюты Казахстана — тенге — по отношению к доллару США, которое наблюдалось в феврале, то, по словам Акишева, этому способствовало укрепление мировых цен на нефть. Следует отметить, что, по данным финрегулятора, за прошедший месяц обменный курс тенге к доллару США укрепился на 3,5%, а с начала года — на 6,2%. При этом по состоянию на 28 февраля курс сложился на уровне 312,76 тенге (59,01 руб.) за доллар США, что является максимальным значением с декабря 2015 года.

«В пользу укрепления тенге свидетельствует динамика фундаментальных факторов, и в первую очередь мировых цен на нефть. Их уровень стабилизировался выше 55 долларов (3190 руб.) за баррель, чему способствовало, как известно, ограничение добычи нефти в результате заключенных договоренностей стран ОПЕК и других нефтедобывающих стран», — пояснил Акишев.

Он также подчеркнул, что по этим же причинам в феврале произошло и укрепление российского рубля по отношению к доллару с 60,2 до 57,9 рубля за доллар США.

Еще одной причиной укрепления тенге, по словам Акишева, стала так называемая «налоговая неделя» — время, когда предприятия-экспортеры выплачивали налоги.

«Предприятия-экспортеры продавали часть валютной выручки для уплаты налоговых платежей, что отразилось на предложении иностранной валюты и на фоне умеренного спроса способствовало в конечном итоге дополнительному укреплению тенге. Как видно по последним дням февраля, по завершении «налоговой недели» курс тенге несколько скорректировался. Определенная коррекция возможна и в марте, однако существующий уровень мировых цен на нефть будет поддерживать «сильный» тенге, а резкие изменения курса в одну или другую стороны маловероятны», — добавил глава Нацбанка.

Он также заверил, что действующий в стране режим плавающего обменного курса полностью исключает вероятность и возможность одномоментной и значительной девальвации.

«Курс тенге ежедневно изменяется в зависимости от множества факторов и, соответственно, постоянно находит равновесие между спросом и предложением иностранной валюты. Тем самым предотвращается накопление дисбалансов и необходимость резкой корректировки обменного курса тенге в будущем. Важно понимать, что мы живем в условиях режима свободного плавания чуть более одного года. Национальный банк понимает, какие именно фундаментальные факторы и каким образом оказывают влияние на обменный курс и его динамику. Однако курсообразование в отдельные периоды подвержено влиянию других факторов», — пояснил спикер.

При этом он отметил, что спрос на доллары продолжает снижаться. «По итогам января объем нетто-покупки населением наличных долларов США составил 202 млн долларов (11,9 млрд руб), снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 44%, а по сравнению с январем 2016 года на 5%», — сообщил Акишев.

Все это, по мнению финрегулятора, свидетельствует о том, что процесс дедолларизации в стране идет полным ходом. В частности, по итогам января 2017 года доля депозитов в иностранной валюте в структуре вкладов физических лиц снизилась до 60,2%, юридических лиц — до 47,3%.

«В целом объем депозитов составил 17,5 трлн тенге (3,3 трл руб). Объем кредитов банков в экономике на конец января 2017 года составил 12,5 трлн тенге (2,3 трлн руб), при этом в январе наблюдалось сезонное снижение активности банков. Если по сравнению с декабрем выдача новых кредитов сократилась, то по сравнению с январем прошлого года (то есть без учета сезонности) рост составил 15,6% за счет тенговых кредитов на 25,3%. При этом в два раза увеличился объем новых кредитов в тенге, выданных малому предпринимательству: с 25 млрд до 50 млрд тенге (4,7 и 9,4 млрд руб., соответственно)», — резюмировал Акишев.

Между тем, согласно прогнозам экспертов международного центра исследований Business Monitor International, курс доллара к концу 2017 года составит 310 тенге (58,4 руб), 2018 года — 302,5 тенге (57,07 руб), а к 2019 году — 290 тенге (54,7 руб.) за доллар. По прогнозам российского Агентства прогнозирования экономики, к маю 2018 года доллар будет стоить в среднем 297 тенге (56,03 руб.). Однако после этого доллар вновь начнет укрепляться и к февралю 2019 года достигнет отметки 363 тенге (68,4 руб.) за доллар.

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