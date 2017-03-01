Тбилиси, 1 марта, 2017, 18:51 — ИА Регнум. Грузия поддерживает гибкость формата «Восточного партнерства», который соответствует потребностям, ожиданиям и интересам всех стран-участниц, заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили после состоявшейся в Минске встречи с белорусским коллегой в расширенном формате. Об этом сообщает пресс-служба президента Грузии.

Флаг Грузии

На встрече речь шла о предстоящем в ноябре в Брюсселе саммите «Восточного партнерства», и стороны подчеркнули значение этой инициативы и обсудили возможности усиления сотрудничества в ее рамках.

По заявлению президента Грузии, грузинская сторона готова поделиться с белорусскими партнерами своим опытом экономических реформ.

Визит президента Георгия Маргвелашвили в Минск завершится 2 марта.