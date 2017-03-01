Пальмира, Сирия, 1 марта, 2017, 18:22 — ИА Регнум. Армия Сирийской Арабской Республики выбила боевиков террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из средневековой цитадели города Пальмира. Об этом сегодня, 1 марта, сообщает телеканал RT со ссылкой на источник в сирийских вооруженных силах.

Mil.ru Пальмира

Сообщается, что армейские части смогли вернуть себе контроль над цитаделью Пальмиры и горной грядой на юго-западе. Боевики с боями покинули цитадель Пальмиры и отступили в кварталы городской застройки.

Ранее стало известно, что сирийская армия взяла под контроль авторазвязку на въезде в Пальмиру. В ходе боев сирийские правительственные силы уничтожили две бронемашины со взрывчаткой, в которых находились десять смертников террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ожесточенные бои за Пальмиру продолжаются.

Напомним, город был вторично потерян правительственными силами в декабре 2016 года. Тогда крупное формирование боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватило город после того, как он был освобожден в первый раз в конце марта 2016 года.