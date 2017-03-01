Чикаго, США, 1 марта, 2017, 18:53 — ИА Регнум. Федеральный суд Чикаго в понедельник, 27 февраля, постановил, что крупнейшая поисковая система в мире — Google — нарушает политику конфиденциальности при использовании частных фото интернет-пользователей, сообщает агентство Bloomberg.

Global Panorama Логотип Google

Окружной судья штата Иллинойс Эдмонд Чанг постановил, что за каждое использование частных фото без уведомления пользователей Google может быть оштрафована на сумму от $1 тыс. до $5 тыс. Агентство отмечает, что при вынесении решения судья руководствовался законодательством штата, а именно Актом о биометрической и информационной приватности.

«Если бы Google просто хранила сохраненные фото, без произведения вычислений или считки геометрии лица, то никакого нарушения Акта здесь бы не было», — отметил судья.

Более того, Чанг отказался принять аргументы Google о том, что Акт штата Иллинойс противоречит федеральному законодательству о защите торговли между штатами. Интернет-гигант настаивал, что Акт противоречит Конституции США, вдобавок Google настаивала на том, что компания просто не может верифицировать фото географически, то есть не может определить, было ли оно сделано в Иллинойсе или где-то еще.

Судья Чанг и представители Google отказались от комментариев после решения суда. Агентство отмечает, что решение судьи создает прецедент — теперь пользователи смогут апеллировать к этому решению суда в своих разбирательствах, в том числе на территории Канады и Европы. Также Bloomberg напоминает, что аналогичный процесс ведет Facebook в суде Сан-Франциско, причем первоначальный иск к Facebook в штате Иллинойс компания также проиграла на основании Акта.

Крупные интернет-компании зачастую критикуют за доступ и использование мета‑ и биометрических данных в собственных целях, например, для оптимизации поисковой выдачи или в рекламных целях. Более того, корпорацию Google ранее подозревали в прослушке пользователей с помощью своих сервисов (Chrome, ОС Android и др.), а также в использовании конфиденциальных данных с помощью сервиса Gmail.