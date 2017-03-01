Ярославль, 1 марта, 2017, 17:57 — ИА Регнум. Ярославские политические эксперты неоднозначно оценивают результат состоявшихся выборов мэра Ярославля, но сходятся во мнении, что он был предсказуем.

Заседание муниципалитета Ярославля

Политтехнолог Андрей Становой заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, что по сути сегодняшнее избрание Владимира Слепцова — закрепление решения муниципалитета об утверждении его на пост исполняющего обязанности мэра.

«Я считаю, что на заседании муниципалитета произошло то, что планировалось давно. Очевидно, что единственная реальная команда одержала победу. Мэром избран претендент, у которого выстроено взаимодействие с региональными и федеральными органами власти. Безусловно, конкурс — мерократическая, а не демократическая процедура. По опыту работы Владимир Слепцов наиболее подготовленный к работе мэра кандидат, и депутаты сделали предсказуемый, рациональный и ожидаемый выбор. Важно, что врио губернатора Дмитрий Миронов просил депутатов учитывать мнение населения. Я уверен, что уровень базового доверия к Слепцову выше, чем к любому другом претенденту», — сказал Андрей Становой.

Не стал неожиданным результат голосования и для ярославского социолога Евгения Голубева. Однако в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM эксперт иронично заметил, что такому единству депутатов муниципалитета Ярославля при голосовании могут позавидовать парламенты среднеазиатских республик.

«Полное единодушие депутатов муниципалитета. Среднеазиатские республики должны завидовать Ярославлю. Мы движемся к полному единодушию — муниципалитет одобряет, утверждает, поклоняется, и заранее со всем согласен. Комментировать тут нечего», — заявил Евгений Голубев.

Политтехнолог Татьяна Капустина считает, что при принятии решения о голосовании за Слепцова депутаты руководствовались соображениями собственных политических перспектив.

«Очень жаль, что избрание мэра произошло не на прямых выборах. 38 депутатов, мысли которых сосредоточены на том, как сохранить свое положение при новом главе города, выбрали за ярославцев мэра. Лицемерие в ходе заседания было явным и неприкрытым. Муниципалитет этого созыва был выбран без ярких личностей, и ведут себя избранные депутаты соответствующим образом. Это было показательно. Каких-то ярких решений от этого созыва муниципалитета ждать уже не следует. Владимир Слепцов — хороший руководитель Департамента, но для поста мэра ему не хватает политического веса, он не политик. Но депутаты, на мой взгляд, руководствуясь эгоистическими соображениями приняли решение избрать его мэром», — высказала своё мнение Татьяна Капустина.

Политический консультант Алексей Власов предполагает, что в муниципалитете остались оппозиционные настроения, но на сегодняшнем заседании оппоненты новой городской власти специально поддержали кандидатуру Владимира Слепцова.

«Я считаю, что голосование депутатов муниципалитета показывает, что реставрация настала, и сегодня это было утверждено. Представители старой команды, оппоненты Слепцова, сдали сегодня позиции. У них были ресурсы оказать некоторое сопротивление, но был сделан тактический ход — они поддержали кандидатуру Слепцова. Но это не значит, что они сдались, и муниципалитет единодушен. Сегодняшнее голосование показывает одну простую вещь — новая команда пока выигрывает. Но насколько хватит сил у новой команды «дожать» представителей предыдущей? Справятся ли они с кулуарной оппозицией? 1 марта произошло тактическое поражение команды «бывших». Основная битва за город, между старой и новой командой, будет на выборах в сентябре», — убежден политический консультант Алексей Власов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 1 марта на заседании муниципалитета Ярославля мэром города был избран Владимир Слепцов. Его кандидатуру поддержали 34 депутата, лишь один из присутствовавших на заседании депутатов поддержал кандидатуру экс-вице мэра Ярославля Дмитрий Донскова — представитель фракции КПРФ Антон Голицын.