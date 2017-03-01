Тбилиси, 1 марта, 2017, 19:35 — ИА Регнум. В Европарламенте 1 марта состоялась церемония подписания регуляции о введении безвизового сообщения для граждан Грузии в странах Шенгенской зоны. По информации пресс-службы правительства Грузии, на церемонии присутствовали премьер-министр страны Георгий Квирикашвили, госминистр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе и министр иностранных дел Михаил Джанелидзе.

Georgian patriot Грузинский паспорт

Документ подписали президент Европарламента Антонио Таяни и парламентский секретарь страны-председателя ЕС — Мальты Крис Агиус.

Через несколько дней подписанная регуляция будет опубликована в официальном журнале, а спустя 20 дней после публикации вступит в силу. Ожидается, что граждане Грузии смогут без виз с краткосрочным визитом посещать страны Шенгенской зоны уже с конца марта.

Окончательные изменения в регламент, предусматривающие введение безвизового сообщения для граждан Грузии, Совет Европейского Союза утвердил 27 февраля.