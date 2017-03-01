Тбилиси, 1 марта, 2017, 19:19 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в ходе своего официального визита в Минск 1 марта встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По информации пресс-службы президента Грузии, встреча первоначально состоялась в формате один на один, и на ней были рассмотрены вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурной сферах и перспективы его дальнейшего развития.

President.gov.by Александр Лукашенко и Георгий Маргвелашвили

Главной темой беседы была общая ситуация в регионе и, в частности, на «оккупированных территориях». Президент Грузии поблагодарил белорусского коллегу за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и поддерживаемую Белоруссией политику непризнания.

По оценке Георгия Маргвелашвили, подписанием соглашений об интеграции с Абхазией и Южной Осетией Россия начала процесс «фактической оккупации» этих регионов. А последствия проведения референдума о вхождении Цхинвальского региона в состав Российской Федерации скажутся не только на Грузии, но и на безопасности всего региона.

По мнению грузинского президента, «для предотвращения незаконной аннексии оккупированных территорий Грузии крайне важна твердая позиция мирового сообщества в связи с незаконными действиями России».

Он выразил беспокойство и тем, что Абхазия и Цхинвальский регион по-прежнему недоступны для международных миссий наблюдателей и международных организаций, что еще больше осложняет и без того тяжелое состояние прав человека на этих территориях.

Речь также шла об инциденте в селе Хурча Зугдидского района, где был убит гражданин Грузии.

Президенты обсудили растущую динамику торгово-экономических отношений и подчеркнули важность еще большего углубления сотрудничества в этой сфере. Георгий Маргвелашвили выразил готовность поделиться с Белоруссией опытом реформ в сферах экономики, электронного правления и борьбы с коррупцией.