Калуга, 1 марта, 2017, 17:37 — ИА Регнум. С 10 марта в Калужской области на 10,6% будут увеличены тарифы на пригородные перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования. Стоимость проезда в пределах одной тарифной зоны увеличат до 25,6 рубля, сообщается в приказе регионального министерства конкурентной политики.

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Текущий тариф составляет 24,91 рублей за одну зону, при этом с пассажиров взимают только 23,40 рубля. Разницу между тарифами «Центральной пригородной пассажирской компании» и ценой билета в кассе покрывал областной бюджет.

Также на 10,64% увеличат тарифы на проезд в электропоездах повышенной комфортности.

Напомним, как ранее отметил городской голова Калуги Константин Горобцов, не исключено, что до 20 рублей увеличится и плата за проезд в троллейбусах. Решение этого вопроса заняты депутаты городской думы, которым предстоит проголосовать за новые тарифы на проезд в общественном транспорте.

Пока одна поездка в троллейбусе, автобусе и в маршрутке обходится калужанам в 16 рублей. Этот тариф был установлен 1 июля 2014 года.