Москва, 1 марта, 2017, 17:27 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский просит Никиту Михалкова поставить спектакль на основе произведений русской классики, передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта. Политик предложил себя в качестве актера на главную роль.

Kremlin.ru Владимир Жириновский

Депутат Госдумы написал развернутое письмо Михалкову, которого недавно назначили на должность художественного руководителя Государственного театра киноактера, где предложил поставить часовой спектакль в трех действиях, уточняет пресс-служба фракции.

Так, по мысли Жириновского, в первом действии на основе произведения Гоголя «Ревизор», только с современным названием «Аудитор», предлагается отправить героя в Сыктывкар для разоблачения коррупционной сети.

Во втором действии по мотивам «Мертвых душ» современный Чичиков объезжает страну и скупает не мертвые души крепостных, а акции обанкротившихся предприятий.

В третьем действии, по аналогии с «Горем от ума», Софья выходит замуж за чиновника, потому что он коррупционер. «А Чацкий мучается, что общество его не воспринимает и не понимает, и поэтому со словами «Карету мне, карету!» уезжает в неизвестном направлении», — отмечают во фракции.

Модернизированные спектакли, по мнению Жириновского, можно поставить на уличных сценах, создав вместе со зрителями общий спектакль.