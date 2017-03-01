Северодвинск, Архангельская область, 1 марта, 2017, 17:20 — ИА Регнум. 28 февраля 2017 года в 23:42 на телефон Северодвинской станции скорой помощи поступило сообщение от неизвестного о том, что в продовольственном магазине «Октябрь», расположенном на цокольном этаже жилого пятиэтажного дома, заложено взрывное устройство. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе РУ ФСБ по Архангельской области.

AJEL Телефон

Поднятые по тревоге сотрудники правоохранительных органов во взаимодействии с работниками гражданских ведомств в считаные часы провели предусмотренные в подобных случаях мероприятия по обеспечению безопасности населения. Взрывное устройство обнаружено не было. Сотрудниками РУ ФСБ и полиции правонарушитель был установлен и задержан.

Им оказался 21-летний уроженец г. Архангельска, в настоящее время проживающий в Северодвинске. Он сообщил, что совершил преступление из хулиганских побуждений, хотел проверить работу спецслужб.

Отделом дознания ОМВД России по г. Северодвинску в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве», проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.