Ярославль, 1 марта, 2017, 16:59 — ИА Регнум. В Ярославле начата проверка по факту нанесения побоев врачу скорой помощи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сотрудники Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области.

Скорая помощь

В конце февраля прибывшие по поступившему вызову медицинские работники обнаружили лежащего на обочине дороги мужчину. В присутствии наряда полиции пациент был перемещён в автомобиль скорой помощи, где его начали осматривать. По пути следования в лечебное учреждение мужчина ударил врача по голове, в результате чего медик получил черепно-мозговую травму. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области организовано проведение доследственной проверки на предмет установления в действиях пациента наличия или отсутствия признаков состава преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ («Побои»). В настоящее время следователем выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех подробностей нападения.

Это уже четвёртый случай нападения на медработников с начала года. По информации Ярославского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, столько же было зафиксировано за весь 2016 год. В двух случаях это было нападение психически нездоровых пациентов. В одном случае было нападение животных, в другом — нападение больного при вызове скорой медицинской помощи.

Чтобы защитить сотрудников скорой, им выдают специальные тревожные кнопки. Но не всегда их успевают нажать, когда пациенты распускают руки. Медики предлагали, чтобы их сотрудников законодательно приравняли к полицейским, чтобы за нападение на врачей наказание было более суровым.

«Я раньше работал главным врачом государственного учреждения здравоохранения Ярославской области «Станция скорой медицинской помощи», поэтому проблему знаю хорошо. Нападения на врачей были и раньше. Медики часто приезжают к людям в неадекватном состоянии. Надо приравнять нападение на врачей и фельдшеров к нападению на сотрудников полиции, чтобы была очень серьёзная ответственность за такое деяние. Суровость наказания может остановить кого-то. Второй момент, врачи должны иметь хорошую страховку. Чтобы они понимали, если с ними что-то случится, то финансовая поддержка им обеспечена», — заявил корреспонденту ИА REGNUM советник первого заместителя председателя правительства Ярославской области Михаил Осипов.